To menn omkom i trafikkulykke i Tromsø

NTB

To menn omkom da en bil kjørte av veien og tok fyr i Tromsø lørdag morgen. De er ikke identifisert, men politiet har en teori om hvem de er.

Politiet fikk melding om ulykken, som skjedde på Skattøra, klokken 5.35.

– Bilen er nå fjernet fra åstedet, og arbeidet med å frigjøre de omkomne er i gang, opplyste operasjonssentralen i Troms politidistrikt i 12.15-tiden.

Politiet bekrefter at to menn omkom i ulykken, men de er ikke identifisert.

– Politiet har en teori om hvem de omkomne er og har som følge av det valgt å varsle deres pårørende. De pårørende har vært i kontakt med og har fått tilbud om oppfølging fra Tromsø kommunes psykososiale team, skriver politiet.

Bil knyttet til Tromsø

Til iTromsø opplyser operasjonsleder Per Arve Aas at de ikke ønsker å gå ut med opplysninger om alderen eller hjemstedet til de omkomne.

– Vi ønsker ikke å gå ut med informasjon som kan vise seg å være feil, forklarer han.

Han kan imidlertid opplyse at bilen har en tilknytning til Tromsø.

Innsatsleder Morten Renland opplyser til Nordlys at bilen kjørte sørover på Ringvegen.

– Det må ha vært høy fart, sier han.

De første sporene i grøfta er snaut 100 meter fra der hvor bilen stanset, skriver avisa.

Først på stedet

Mannen som kom først til ulykkesstedet, forteller til Nordlys at bilen lå opp ned, og at han ikke klarte å åpne dørene på den – og at flammene slo mot ham. Mannen opplyser at han ikke klarte å slukke brannen med brannslukningsapparat.

– Ambulansen og politiet kom raskt. Etter to-tre minutter var de her, forteller han.

Tromsø domkirke åpner lørdag ettermiddag for dem som ønsker å samles, skriver iTromsø.

– Vi kommer også til å åpne et samlingssted i kommunal regi så snart vi har funnet et egnet lokale til dette, sier varaordfører Marlene Braathen.