200 personer har søkt helsehjelp på legevakten etter Oslo-skytingen

Bilde frigjort av politiet av den terrorsiktede ikledd en blå t-skjorte på et serveringssted i Oslo sentrum rundt klokka 16.10 om ettermiddagen fredag 24. juni. Foto: Politiet / NTB

NTB

200 personer har søkt helsehjelp på Oslo legevakt i etterkant av Oslo-skytingen. Politiet varsler at flere vil få status som fornærmet i tiden som kommer.

– Noen kommer til å bli kontaktet og få statusen endret fra vitne til fornærmet, sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier at det til sammen vil være et titall mennesker som vil være fornærmet i saken.

200 personer har søkt helsehjelp på legevakten i Oslo i etterkant av skytingen, forteller han.

– En rekke personer er berørt, og vi er veldig opptatt av at de skal få best mulig oppfølging. Flere vil slite med hendelsen framover, sier Enoksen.

Politiet har analysert mye av videomaterialet fra angrepet. På mandag vil 300 personer som var i nærheten av angrepet, få et brev av politiet med informasjon om etterforskningen.

Kan ikke si om flere er mistenkt

Enoksen sier at det ikke er noen fastsatte retningslinjer som bedømmer hvem som blir regnet som fornærmet, men at det er personer som ble skutt, som har vært i nærheten, samt de som bidro med å få kontroll på gjerningsmannen som vil få denne statusen.

Siktelsen mot Zaniar Matapour er uendret. Han er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter å ha åpnet ild mot to utesteder og et gatekjøkken i Oslo natt til lørdag 25. juni.

Politiet har fortsatt ikke avklart om Matapour har hatt medhjelpere. Enoksen vil ikke si om flere har status som mistenkt i saken.

– Statusspørsmålet ønsker jeg ikke å kommentere per nå, sier han.

Han kan imidlertid fortelle at ingen er etterlyst i saken.

Tvangsinnlegges

Onsdag ble det kjent at Oslo tingrett har besluttet at Matapour skal tvangsinnlegges ved Haukeland universitetssjukehus for tvungen observasjon.

– Per nå så ligger det an at det kan skje om en drøy uke, sier Enoksen.

Her vil fagpersoner observere ham, med håp om å få et bedre grunnlag for å bedømme hans tilregnelighet.

For et par uker siden sa politiet at rundt 100 personer jobbet med etterforskningen i saken. Enoksen sier at etterforskningen vil fortsette framover med samme styrke.