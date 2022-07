Ny runde med forhandlinger i SAS-streiken: – Ser ikke for meg snarlig løsning

NTB

Partene i SAS-konflikten møttes til nok en runde med forhandlinger fredag. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland ser ikke for seg en snarlig løsning.

Forhandlingene starter klokken 10 i Näringslivets Hus i Stockholm. Det er tredje dag på rad med forhandlinger etter at partene ble enige om å fortsette meklingen da SAS-pilotenes streik hadde pågått i litt over en uke.

Ved 13-tiden var det fortsatt ikke enighet mellom partene.

– Vi har ikke kommet til en enighet men vi har heller ikke nådd veggen, sier Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening til pressen utenfor forhandlingslokalene, ifølge NRK.

Ingen snarlig løsning

Klokset sier at forhandlingene fortsetter så lenge det er grunnlag for det.

– Vi sitter her så lenge som nødvendig, hvis vi må.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland kan ikke si noe om hvor lenge forhandlingene vil vare.

– Men jeg ser ikke for meg en snarlig løsning, sier han til NRK.

Før forhandlingene startet, sa Ruland at partene står nærmere hverandre enn noensinne. Han sa også at han ikke har hatt en mekling før som har gått over så lang tid.

– Så lenge det trengs

SAS' forhandlingsleder Marianne Hærnes sa ved forhandlingsslutt torsdag at forhandlingene var på vei litt tilbake.

– Avstanden er som den var i går. På noen av de viktige punktene så står punktene langt fra hverandre, sa hun på vei inn i Näringslivets Hus fredag.

– Det er ganske vanlig i en forhandling at det går litt opp og ned. Vi satt i 17 timer og forhandlet non stop, det var behov for en pause.

Hun er likevel positivt innstilt til fredagens forhandlinger, men kan ikke si noe om sannsynligheten for at forhandlingene fortsetter inn i helgen.

– Vi er villig til å sitte så lenge det trengs. Jeg er ganske trøtt, men det er jeg vant til. I disse forhandlingene sitter man oppe og forhandler non stop.

Lange forhandlinger

Torsdag forhandlet partene fra klokken 9 om formiddagen til klokken 1 natt til fredag.

900 piloter i SAS har streiket siden 4. juli. Det har kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, eller 1,26 milliarder norske kroner. Over 2.550 flygninger har blitt innstilt, noe som har påvirket over 270.000 passasjerer, opplyser SAS.

Fredag er 167 SAS-flyginger til og fra Norge innstilt som følge av streiken.