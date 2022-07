SAS-mekling har pågått i 15 timer

NTB

SAS-konflikten vil ikke avsluttes torsdag, var spådommen til den danske pilotlederen Henrik Thyregod. Meklingen har pågått sammenhengende i over et halvt døgn.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sa i 23-tiden at partene vil fortsette meklingen utover kvelden.

– Vi skal ha et nytt møte til snart, skriver riksmekleren Mats Wilhelm Ruland til NRK klokken 23.12 torsdag kveld.

Partene har nå forhandlet i rundt 15 timer.

– Det er grunnlag for å fortsette forhandlingene. Det er derfor vi sitter der, sa han til pressen på vei inn til nye samtaler etter en middagspause.

Også den norske pilotlederen bekreftet at forhandlingene vil drøye utover kvelden.

– Vi holder på en stund til, men vi vet ikke hvor lenge, sa lederen i Norske SAS-flygeres Forening, Roger Klokset.

Men ikke alle var like optimistiske.

– Det må jeg si, det tror jeg faktisk ikke, sa formannen i den danske pilotforeningen, Henrik Thyregod, på spørsmål om han trodde forhandlingene ville avsluttes i løpet av kvelden, ifølge NRK.

– God stemning

Partene har sittet i forhandlinger siden klokken 9. Litt før klokken 18 forlot pilotleder Jan Levi Skogvang i SAS Norge Flygerforening Näringslivets Hus i den svenske hovedstaden for et privat ærend.

– Alle er igjen, ja – inntil videre. Vi fortsetter, sa han foran et samlet pressekorps.

– Det er god stemning mellom partene, tilføyde Skogvang.

Han ville ikke si om det er planlagt møter fredag.

Onsdag møttes partene for første gang partene møttes siden pilotene gikk ut i streik mandag 4. juli, og siden da har 1.719 flygninger i Norge blitt kansellert. Fredag er allerede 51 flygninger innstilt.

Bevegelse i meklingen

SAS' forhandlingsleder, Marianne Hernæs, sa i 14-tiden at meklingen går framover.

– Det er bevegelse fra begge parter, og vi prøver å finne en løsning vi begge kan leve med, sa Hernæs til TV 2.

En time tidligere opplyste hun til VG at partene fortsatt er et stykke fra mål, samt at partene diskuterer de store og kompliserte spørsmålene.

– Men vi har en konstruktiv dialog og er fokuserte på å finne en løsning, understreket hun.

Koster skjorta

Pilotstreiken har til nå kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, eller 1,26 milliarder norske kroner. Over 2.550 flygninger har blitt innstilt, noe som har påvirket over 270.000 passasjerer, opplyser SAS.

Tidligere torsdag varslet SAS-pilotene at de forlenger dispensasjon for flygninger til Svalbard ut juli. Den tidligere dispensasjonen varte til og med søndag.

– Svalbard er i en spesiell situasjon, og SAS-pilotene ønsker å gi befolkningen på Svalbard trygghet og forutsigbarhet, skrev de.

Flyene går til og fra Svalbard og Oslo via Tromsø. Flygningene er kun tilgjengelige for passasjerer som skal til og fra Longyearbyen. På grunn av pilotstreiken i SAS var det kun Norwegian som fløy til Svalbard, og det var nesten ikke billetter å oppdrive.

Dispensasjonen skal sørge for at Svalbard får tilgang til kritisk personell og utstyr, skrev SPG da de utvidet dispensasjonen søndag.