Analytiker om SAS-utspill: – Viser hvor kritisk situasjonen er

SAS-fly står parkert på Gardermoen lufthavn under SAS-pilotenes streik. Les mer Lukk

NTB

Meldingen fra SAS om hvor mye pilotstreiken har kostet er et varsel om hvor kritisk streiken er for dem, og et forsøk på å øke presset, mener analytikere.