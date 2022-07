Vernepliktige må ta med egne joggesko på grunn av utstyrsmangel

NTB

Forsvaret opplever utstyrsmangel på skytebriller, joggesko og håndklær. Vernepliktige som møter til førstegangstjeneste i høst, bes ta med egne joggesko.

Det gjelder vernepliktige som møter opp fra oktober. Årsaken er at det nesten er tomt for enkelte av joggesko-størrelsene, og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) klarer ikke levere flere, ifølge et dokument Forsvarets forum har fått innsyn i.

FLO oppfordrer forsvarsgrenene til å vurdere om de må endre på noen av aktivitetene sine som følge av utstyrsmangelen.

De ber også forsvarsgrenene om å vaske håndklærne ettersom lagrene sannsynligvis blir tømt i løpet av neste år. Det kommer en leveranse med 25.000 par skytebriller til høsten. I mellomtiden skal Forsvaret gjenbruke skytebrillene de allerede har.

– Generelt er leveranseavvik en uønsket situasjon som kan påvirke innrykk og videre tjeneste, sier stabssersjant, Aleksander Engborg Hage ved Forsvarets kommunikasjonsenhet.

Hovedtillitsvalgt i Hæren, Viktor Fladmoe, sier til NRK at det er kritikkverdig at Forsvaret ikke klarer å levere utstyr til vernepliktige.

– Det er ikke alle som har joggesko som er av god nok kvalitet til at de skal fungere i et helt år under hard fysisk aktivitet. Det er absolutt kritikkverdig av Forsvaret som ikke klarer å levere dette, sier Fladmoe.