To personer er døde etter båthavari mellom Hvaler og Strömstad

NTB

De to som ble hentet opp av vannet mellom Hvaler og Strömstad, er døde, opplyser politiet. Det dreier seg om en norsk mann bosatt i Sverige og en svensk kvinne.

De pårørende er varslet, opplyser svensk politi.

De døde var et samboerpar i voksen alder, opplyser Thomas Fuxborg i svensk politi til NTB. De var bosatt i Sverige.

Politiet har startet etterforskning om uaktsomhet til sjøs samt uaktsomt drap. Fuxborg opplyser til NTB at dette er en rutinemessing etterforskning. De har foreløpig ingen indikasjoner på at noe kriminelt har skjedd.

– Men noe har hendt der ute i havet. En kan tenke seg at noen har seilt båten uaktsomt. Det kan også hende at en tredjepart har vært involvert, sier han.

Politiet har foreløpig ingen informasjon om at flere har vært involvert i hendelsen.

Vet ikke ulykkestidspunktet

Meldingen om en livløs person i sjøen kom klokka 9.25 onsdag formiddag, ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge. De to personene samt vrakgods ble funnet på formiddagen i en leteaksjon. Den ble avsluttet klokka 13.35 onsdag.

Fuxborg sier at de ikke vet når ulykken inntraff, eller hvor lenge de var i vannet. Personene ble erklært døde av lege utpå dagen, sier han. De ble betegnet som «livløse» da de ble hentet opp av vannet.

Fuxborg sier at politiet ønsker å komme i kontakt med vitner som har sett båten. De vil også komme i kontakt hvis noen finner vrakrester.

Ble sett av vitner

Vitner skal ha sett at det bare var to mennesker om bord i båten. Politiet vet foreløpig ikke om noen som har vært vitne til ulykken. De mistenker at båten havarerte nordøst for Kosterøyene.

Et redningshelikopter og flere redningsskøyter, både fra norsk og svensk side, deltok i leteaksjonen. Ifølge redningsleder Vincent Roos ved Hovedredningssentralen Sør-Norge foregikk søket i svensk regi, med bistand fra norsk side.