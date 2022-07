Skogbrann i Nissedal har blusset opp igjen

NTB

En større skogbrann i Nissedal i Telemark herjet over flere dager i helgen. Onsdag har skogbrannen blusset opp igjen.

Brannvesenet opplyste om skogbrannen, som har blusset opp ved fjellområdet Furunusteren, på Twitter onsdag ettermiddag.

– Det har blusset opp brann på fjellkammen, og brannvesenet har igjen tatt opp slukking med bistand fra skogbrannhelikopter, skriver Sørøst 110.

Det var lørdag at tørre forhold og en del vind førte til at skogbrannen spredte seg over store områder i Nissedal. Natt til søndag fikk brannvesenet delvis kontroll på brannen, og mandag ble det gjennomført etterslokking.

Over 3.000 mål gikk med i brannen.