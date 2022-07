Ruud feilet på tittelforsvaret i Båstad – tapte for argentiner i andre runde

Casper Ruud under turneringen i Båstad. Foto: Anders Bjurö / TT / NTB

NTB

Casper Ruud tapte 1-2 i sett for argentinske Francisco Cerundolo og er med det ute av ATP 250-turneringen i svenske Båstad. Ruud vant turneringen i fjor.

Ruud tapte med sifrene 4-6, 6-3, 5-7. Onsdagens møte var en del av 2. runde. Ruud fikk som førsteseedet walkover i åpningsrunden i Båstad, men allerede i hans første kamp i turneringen ble det stopp.

– Vi skulle gjerne ha tatt den kampen der, men sånn er tennisen. Casper var ikke på sitt aller beste i dag, og da blir det tøft. Cerundolo var best på de viktigste ballene, sier trener og pappa Christian Ruud til Discovery etter kampen.

Dermed blir det ingen tittelforsvar.

– Er det et sted man ønsker å gjøre det bra, så er det i Båstad. Det er litt hjemmebane og det er mye nordmenn her. Selvfølgelig er vi skuffet, men sånn er det, erkjenner Ruud.

Kampen bød i starten på mange upressede feil. Ruud så ut til å ha spilt seg litt opp før han ble brutt i sitt fjerde servegame.

Det banet vei for argentinsk seier i åpningssettet. Cerundolo fikk 4-3 på sin andre breakball. Derfra servet han hjem første stikk.

Spillerne hadde møtt hverandre én gang tidligere. I april vant Ruud i strake sett i Miami Open. Cerundolo er rangert som nummer 39 i verden.

Bruddballer

Onsdagens oppgjør var Ruuds første på grus etter en gressperiode. Nylig røk han ut av Wimbledon-turneringen i 2. runde.

I andre sett fikk Ruud to muligheter til å bryte til 3-1-ledelse, men uten å lykkes. Uttellingen kom endelig på hans fjerde breakball i kampen. Med det føk han opp i 4-2.

Vinden i Båstad spilte Ruud et puss. Han bommet på to settballer da Cerundolo servet for å forlenge settet. Det greide argentineren, men i neste game kunne han ikke hindre norsk 6-3-seier.

Flere titler å forsvare

I det tredje settet fikk Ruud to sjanser til å bryte i Cerundolos andre servegame, men nordmannen greide ikke å utnytte dem. Det skulle koste da argentineren brøt Ruud i nordmannens tredje servegame. Cerundolo måtte ha fem bruddballer før han tok poenget.

Men Ruud ga seg ikke, og etter å ha skaffet seg to bruddballer i neste game, sikret nordmannen seg et svært viktig poeng for å holde liv i kampen. Argentineren hentet seg likevel inn og brøt Ruuds siste servegame. Dermed avgjorde han kampen med 7-5-seier i tredje sett.

23 år gamle Ruud har flere ATP-bragder å forsvare i tiden som kommer. Neste uke stiller han i sveitsiske Gstaad og deretter venter turneringen i Kitzbühel i Østerrike.