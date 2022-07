Terrorsiktede Matapour innlegges til tvungen observasjon i Bergen

NTB

Oslo tingrett har besluttet at terrorsiktede Zaniar Matapour (43) skal tvangsinnlegges ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen i inntil åtte uker.

Retten vurderer at dette er den eneste måten de sakkyndige kan få innhentet informasjon og bedømme Matapour sinnstilstand.

Natt til lørdag 25. juni åpnet Matapour ild mot to utesteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum. To menn ble drept og over 20 skadd i skytingen. 43-åringen er siktet for drap, drapsforsøk og terror.

Matapours forsvarere, John Christian Elden og Bernt Heiberg, har ikke hatt innvendinger til tvangstiltaket, men Elden har tidligere uttalt til VG at 43-åringen selv mener undersøkelsene er unødvendige.

I rettsdokumentene går det fram at 43-åringen tidligere har vært diagnostisert med paranoid schizofreni.

Den siktede i Oslo-skytingen har nektet å samtykke til en prejudisiell observasjon med én sakkyndig. Derfor har det blitt oppnevnt tre sakkyndige som skal vurdere Matapour helsetilstand og finne ut om han er strafferettslig tilregnelig.

Det er de sakkyndige som har begjært Matapour tvangsinnlagt for å gjennomgå observasjonen. Påtalemyndigheten har støttet begjæringen.