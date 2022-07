Uvær på vei mot Østlandet – fare for lyn og kraftige vindkast

NTB

Onsdag ettermiddag er det ventet mye lyn og lokalt kraftige vindkast på Østlandet. Mot kvelden er det Øst-Finnmark som må se opp.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Granerud, forklarer til NTB at uværet som er ventet på Østlandet ligger i fjellet og beveger seg østover.

– Nå ser vi at det ligger et uvær i fjellet. Det ligger i sørlige fjelltrakter. Sør for omtrent Finse, også beveger det seg østover, sier Granerud.

Ber folk om å holde seg på land

Meteorologisk institutt skriver på sine nettsider at det kan bli kraftige vindkast på over 17 m/s i forbindelse med kraftige tordenbyger som beveger seg fra vest mot øst over Østlandet.

Til Nettavisen kommer statsmeteorolog Martin Granerød med en sterk oppfordring om å ikke svømme eller bade under uværet.

– All ferdsel til sjøs i den perioden frarådes. Kom dere på land, sier Granerød til avisen.

Granerød forteller også at tordenværet fører med seg kraftig vind.

– Det kan komme vindkast opp mot 22 m/s. Det er nok vind til å løfte på løse gjenstander, så det å feste løse gjenstander er lurt.

– Vanlig sommeruvær

– Løse gjenstander kan blåse av gårde. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Granerud forteller at uværet som er ventet på Østlandet onsdag ettermiddag, er et vanlig sommeruvær, og at det vil være lokalt.

Han sier til NTB at stikkordet for dagen er å være forberedt på uværet.

– Det forventes mellom 10 til 15 millimeter nedbør. Noe som er nok til overvann i tett bebygde områder, sier Granerud.

Fare for lyn også i Øst-Finnmark

Onsdag kveld og natt til torsdag er det også fare for tordenvær med mye lyn i Øst-Finnmark.

Yr melder om at det vil være store lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær i det hele tatt, men enkelte steder kan tordenværet føre med seg kraftige vindkast.

Yr anbefaler folk å følge med på været og værvarselet, og å koble fra elektriske apparater. Man bør også unngå åpne sletter og store trær.