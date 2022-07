NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 13. juli.

Twitter saksøker Elon Musk etter at han trakk seg fra kjøpsavtale

Twitter går til søksmål mot Elon Musk i et forsøk på å tvinge ham til å oppfylle avtalen han har inngått om å kjøpe selskapet for 44 milliarder dollar. Musk kunngjorde i forrige uke at han har tenkt å trekke seg fra kjøpsavtalen. Han argumenterer blant annet med at Twitter har holdt tilbake informasjon om at mange av kontoene er falske.

– Musk nekter å oppfylle sine forpliktelser til Twitter og selskapets aksjonærer fordi avtalen han undertegnet ikke lenger tjener hans personlige interesser, skriver Twitters advokater til Musk og hans advokater.

Sri Lankas president har flyktet til Maldivene

Sri Lankas president Gotabaya Rajapaksa flyktet natt til onsdag til Maldivene, ifølge AFP. Presidenten har ikke vist seg eller uttalt seg offentlig siden han lørdag varslet at han ville bøye av for demonstrantenes krav om å gå av. Rajapaksa sa han ville tre til side onsdag.

Tirsdag kveld opplyste kilder ved grensemyndighetene på Sri Lanka til nyhetsbyrået AFP at presidenten hadde forlatt landet i et militærfly, og noen timer senere fikk nyhetsbyrået opplyst at Rajapaksa ble tatt til et ukjent sted av en politieskorte etter å ha landet i Malé, Maldivenes hovedstad.

Video viser politifolk som står på gangen under skoleskytingen i Uvalde

En video som ble offentliggjort i natt, viser hvordan politiet ventet på gangen i mer enn en time mens skoleskytteren i Uvalde i Texas drepte 21 personer.

Det er avisa Austin American-Salesman som har fått tilgang til overvåkingsvideo fra skolen Robb Elementary. På videoen kan man først se gjerningsmannen som går inn på skolen og åpner ild, før politiet etter hvert dukker opp. Etter å ha forsøkt å konfrontere gjerningsmannen, blir de stående på gangen i godt over en time før de til slutt tar seg inn i klasserommet og skyter ham. Både videoen og at den er blitt publisert, har vekket reaksjoner i Uvalde.

Mann pågrepet etter å ha løsnet skudd i Stavanger

En mann er pågrepet etter at han viste fram et våpen, oppførte seg truende og løsnet et skudd i luften i Stavanger tirsdag kveld.

Politiet fikk melding om hendelsen som skjedde i Hundvågkrossen, klokken 23.17. Flere patruljer rykket ut og pågrep den mistenkte. Ingen kom til skade.

– Vi er usikre på bakgrunnen for denne hendelsen, men mannen som er pågrepet, er kjent av oss fra før, forteller operasjonsleder John Ask i Sørvest politidistrikt til NTB.