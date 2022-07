Streikefaren avblåst i NRK – enighet før fristen gikk ut

NTB

Litt før fristen gikk ut ved midnatt ble partene enige i oppgjøret for NRK-ansatte. Det blir dermed ikke streik hos rikskringkasteren.

– Våre medlemmer har fått samme lønnsøkning som resten av NRK, dermed er hovedkravet vårt innfridd og streik unngått, sier forhandlingsleder og nestleder Lise Olsen i LO Stat i en pressemelding litt før midnatt torsdag.

– I tillegg til de økonomiske tilleggene, har vi i meklingen fått viktige krav innfridd i vår overenskomst som styrker retten til heltidsstilling. Vi har også fått gjennomslag for en helt ny paragraf som forplikter NRK til å ivareta likestilling, mangfold og livsfasebehov, sier Trine Steen, leder i NTL NRK.

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten sier de og NRK er glad for at det ble en enighet og at den varslede streiken ble avverget.

Streikefaren var reell, understreket Olsen overfor NTB tidligere torsdag. Hun hadde varslet et første streikeuttak for 495 medlemmer i Creo og Norsk Tjenestemannslag (NTL). Totalt omfattet meklingen 628 medlemmer i de to forbundene.

Meklingen gjaldt folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. Også Creo-organiserte medlemmer i Kringkastingsorkesteret omfattes av oppgjøret, opplyser forbundet til NTB.

For publikum ville en streik medført redusert NRK-tilbud.