NTB

En person som ble funnet liggende i vannkanten ved Frydenlunddammen i Nordmarka, får livreddende førstehjelp.

Skadeomfanget er uavklart, melder Oslo politidistrikt på Twitter.

Politiet opplyser at dette framstår som en ulykke, og at ingenting tyder på at det har skjedd noe straffbart.

Politiet meldte om hendelsen klokka 17.36 torsdag ettermiddag.

Saken oppdateres.