TV 2-journalist beklager egen oppførsel

NTB

TV 2 og TV 2-journalist Fredrik Græsvik beklager at finansmannen Eirik Furuseth mottok det han oppfattet som truende meldinger fra journalisten.

Beklagelsene kommer etter at den anerkjente journalisten tok kontakt med Furuseth og hans arbeidsgiver etter at finansmannen på egen Facebook-konto kritiserte TV 2s dekning av helgens masseskyting i Oslo.

Kort tid senere sender Græsvik flere meldinger til Furuseth, som sistnevnte oppfatter som truende, ifølge Nettavisen som skrev om saken først.

Kontaktet arbeidsgiver

Græsvik beskyldte Furuseth for det han oppfattet som rasisme og homohets. Deretter sendte journalisten mail til Furuseths arbeidsgiver med forespørsel om intervju om Furuseths angivelige meninger.

Arbeidsgiveren reagerte kraftig på Græsviks beskyldninger og tok kontakt med TV 2 og ba om at påstandene ble dokumentert. I sin mail til TV 2 skriver de videre at de har nulltoleranse for rasisme og diskriminering, og at Furuseth har vært en pådriver for nettopp dette.

TV 2 beklager

Da Nettavisen tok kontakt, beklaget TV 2 hendelsen.

– Vi beklager at henvendelsen ble sendt fra journalisten overhodet. Det var ikke dekning for slike påstander, og er dermed brudd på våre egne rutiner, skrev utenrikssjef Aslaug Henriksen i TV 2 til Nettavisen.

Torsdag beklager også TV 2s mangeårige USA-korrespondent. I en tekstmelding, blant annet sendt til VG og Medier24 , skriver journalisten følgende:

– Jeg beklager overfor Furuseth, hans arbeidsgiver og også min egen arbeidsgiver TV 2. Jeg skulle selvfølgelig ikke ha sendt denne henvendelsen, og forstår at dette kan svekke tilliten til meg som journalist.