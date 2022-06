Agder-politiet vil legge til rette for arrangementer

Agder-politiet skal legge til rette for at pride-arrangementer kan gå av stabelen i distriktet. Her fra minnemarkeringen på Rådhusplassen etter terrorangrepet i Oslo natt til lørdag. Foto: Geir Olsen / NTB

Agder politidistrikt skal forsøke å legge til rette for at arrangementer kan gjennomføres dersom sikkerheten kan ivaretas.

– Min intensjon er at politiet i Agder skal strekke seg langt for at godt planlagte arrangementer kan bli gjennomført, sier politimester Kjerstin Askholt.

Politidistriktet skal nå etablere en egen gruppe som skal vurdere sikkerheten rundt pride-arrangementer, støttemarkeringer og andre større og mindre arrangementer som er planlagt i Agder i sommer. Arrangementer som er nær forestående, og som politiet ikke har vært med å planlegge eller risikovurdere, bør utsettes, ifølge Askholt.

– Det er viktig for meg å understreke at sikkerhet, liv og helse har førsteprioritet, og at det må ligge en grundig risikovurdering til grunn i hvert enkelt arrangement for at politiet skal anbefale at de kan gjennomføres, så lenge trusselnivået er høyt, sier hun.