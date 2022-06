Kystvakten reddet sliten hval i Finnmark

NTB

Kystvakten reddet onsdag en hval som hadde surret seg fast i tauverk i Sørøysundet utenfor Hammerfest i Finnmark.

En video som Kystvakten har tatt, viser den noe uvanlige redningsaksjonen i Sørøysundet.

Hvalen hadde surret seg fast i tauverk og en blåse fra Havforskningsinstituttet og virket sliten da mannskapet fra KV Bison kom til unnsetning.

På videoen kan man se at hvalen til tider er skeptisk til redningsaksjonen da mannskapene forsøkte å kutte tauet slik at hvalen skulle komme seg løs.

– Til tross for at hvalen ikke alltid var helt enig i at de skulle hjelpe den, fikk mannskapene frigjort den fra det meste av tauverk, skriver Kystvakten på Twitter.

Etter at hvalen var frigjort, tok den tok den et par takkerunder ved Kystvaktens båt, før den fortsatte som en fri hval innover sundet.

Video: Forsker: – Hvaldimir er syk: