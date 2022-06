NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 30. juni.

Putin sier Nato-utvidelse er uproblematisk

Det er ikke noe problem for Russland dersom Finland og Sverige blir med i Nato, sier Russlands president Vladimir Putin. Men han varsler tiltak hvis Nato bygger opp styrker i de to landene.

Den russiske presidenten fyrer samtidig løs mot Nato, og fordømmer det han kaller forsvarsalliansens «imperialistiske ambisjoner». Han benekter også at Russland har ansvar for angrepet på kjøpesenteret i Krementsjuk i Ukraina mandag denne uken.

Amnesty: Mariupol-angrep var krigsforbrytelse

Det russiske angrepet på teateret i Mariupol i mars, der sivile hadde søkt tilflukt, var en krigsforbrytelse, slår Amnesty International fast i en rapport.

I rapporten fremkommer det at antallet drepte i angrepet kan ha vært mindre enn først antatt. – Det er gode nyheter at færre mennesker ble drept. Men det endrer ikke på noe. Det er fortsatt en åpenbar krigsforbrytelse, sier Oksana Pokaltsjuk, som leder Amnestys Ukraina-avdeling.

Regjeringen vil hente færre ukrainske flyktninger

I mars ville regjeringen hente 2.500 ukrainske flyktninger fra Moldova. Nå kuttes ambisjonene kraftig – til kun 500 flyktninger, skriver Klassekampen.

– Omfanget av overføringer hittil gjør at prognosen og ambisjonen nedjusteres. Det har vært lavere interesse for å komme hit enn først antatt, sier Wenche Fone i Utlendingsdirektoratet (UDI)

Virke spår sommershopping for 92 milliarder

Handelsorganisasjonen Virke tror veksten i sommerhandelen vil stagnere og anslår at det brukes 91,8 milliarder kroner i Norge i sommer. Det er 5 prosent mindre enn i fjor. Etter 15 prosent vekst i sommerhandelen fra 2019 til 2021, konkluderer en ny rapport utarbeidet for Virke at det er vanskelig å se for seg vekst i år.

Resultatløse atomforhandlinger

Denne ukens runde med indirekte atomforhandlinger mellom Iran og USA er avsluttet i Qatar etter to dager med samtaler, uten resultat. USA er skuffet, men EU, som har vært tilrettelegger for samtalene, sier at det skal jobbes med å få nye forhandlinger i gang igjen. Også Iran uttaler at samtalene skal fortsette. Noen ny dato er ikke oppgitt.

Iran inngikk i 2015 en atomavtale med USA, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Russland. Den gikk ut på at Iran skulle begrense sin anriking av uran i bytte mot at økonomiske sanksjoner mot Iran ble opphevet. I 2018 trakk daværende president Donald Trump USA ut av avtalen. Han gjeninnførte harde sanksjoner mot Iran. Iran svarte med å øke anrikingen av uran og bryte avtalen.

USA sikrer seg koronavaksiner

USA har signert en avtale med Pfizer og Biontech om kjøp av 105 millioner doser av de to selskapenes koronavaksine. Kontrakten har en verdi på nærmere 32 milliarder kroner, og omfatter vaksiner til babyer, barn, tenåringer og voksne.

Leveringen av vaksinene starter på slutten av sommeren og fortsetter inn i fjerde kvartal. Kontrakten gir amerikanske myndigheter anledning til å skaffe ytterligere 300 millioner vaksinedoser.