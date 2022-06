Regjeringen vil hente færre ukrainske flyktninger fra Moldova

NTB

I mars ville regjeringen hente 2.500 ukrainske flyktninger fra Moldova. Nå kuttes ambisjonene kraftig – til kun 500 flyktninger.

Måneden etter krigsutbruddet kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Norge ville stille opp etter at Moldova ba om hjelp. Nå reduseres den hjelpen med 80 prosent, skriver Klassekampen.

– Omfanget av overføringer hittil gjør at prognosen og ambisjonen nedjusteres til 500 flyktninger. Det har vært lavere interesse for å komme hit enn først antatt, skriver Wenche Fone i Utlendingsdirektoratet (UDI) i en epost til avisen. Fone er UDIs direktør for beskyttelse.

Så langt har bare 41 flyktninger kommet i de assisterte overføringene til Norge. Frivillige som de siste månedene har jobbet med å hjelpe ukrainske flyktninger il Norge, reagerer.

– Dette er helt hårreisende, når vi fortsatt blir nedringt og får mange meldinger hver dag, seier Anne Gry Gudmundsdotter. Hun er en av de frivillige som koordinerer med transittmottak i Polen. Organisasjonen hennes har hjulpet rundt 3.200 flyktninger.