Gutt alvorlig skadd etter å ha ligget under vann i Volda

NTB

En tenåringsgutt er fløyet til sykehus i Trondheim etter å ha vært under vann i Rotevatnet i Volda. Tilstanden hans er alvorlig og ustabil.

– Siste status på helsetilstanden er at den er alvorlig og stabil, sier operasjonsleder Sindre Molnes i Møre or Romsdal politidistrikt til VG sent onsdag kveld.

Politiet meldte om ulykken ved 16.30-tiden onsdag.

– Ut ifra det vi vet virker det å være et drukningsuhell i forbindelse med svømming, opplyste fungerende innsatsleder Martin Hole til Sunnmørsposten.

Hole sier at det gjelder en forholdsvis ung gutt. Vennene skal ha ropt om hjelp fra en flytebrygge på vannet, og badegjester skal ha kommet fra land for å berge gutten opp av vannet.

– Idet han kom opp, var han bevisstløs, sier Hole.

Det er ikkje kjent hvor lenge gutten var under vann.