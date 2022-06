Huitfeldt avviser Russlands anklage om brudd på Svalbardtraktakten

NTB

Norge bryter ikke Svalbardtraktaten, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i et svar til de russiske anklagene onsdag.

Russland har anklaget Norge for å bryte Svalbardtraktaten ved å hindre matleveranser til russiske gruvearbeidere i Barentsburg.

– Norge bryter ikke Svalbardtraktaten. Forsendelsen som ble stoppet på den norsk-russiske grensen, er stanset på grunnlag av sanksjonene som forbyr russiske veitransportforetak å transportere varer på norsk territorium, sier Huitfeldt i en uttalelse til NTB.

Hun bekrefter at den norske ambassaden har blitt kalt inn til det russiske utenriksdepartementet om saken.

Ingen hindre

Huitfeldt sier Norge ikke forsøker å legge hindringer i veien for forsyninger til Barentsburg.

– Varetransport til Barentsburg trenger ikke gå via Fastlands-Norge på russisk lastebil. Transport fra Russland via Tromsø til Barentsburg er blitt brukt fordi dette er effektivt og billig, ikke fordi det er eneste mulige løsning. Trust Arktikugol står fritt til å finne andre løsninger for å forsyne Barentsburg-samfunnet. Svalbard er unntatt fra forbudet mot havneanløp for russisk-flaggede fartøy, og vi har klart signalisert vilje til å vurdere dispensasjon fra flyforbudet, sier Huitfeldt.

Russland anklager Norge for å stanse matforsyninger til de rundt 400 russiske gruvearbeiderne i Barentsburg på Svalbard. Les mer Lukk

Hun sier norske myndigheter har god kontakt med befolkningen i Barentsburg gjennom Sysselmesteren og understreker at dette er et tettsted i Norge.

– Situasjonen der betegnes som normal. Innbyggerne har tilgang på mat og medisiner. Det er ikke norsk politikk å forsøke å tvinge russiske virksomheter eller borgere bort fra Svalbard eller å legge hindringer i veien for den virksomheten som finner sted i henhold til norske lover og reguleringer, sier Huitfeldt.

– Samtidig er det slik at Norges nødvendige reaksjon på Russlands krigføring i Ukraina også kan få praktiske konsekvenser for russiske selskaper på Svalbard, som i Norge for øvrig, sier utenriksministeren.

Flere hold

Anklagen fra Russland har kommet fra flere hold, blant dem lederen av utenrikskomiteen i det russiske overhuset, Konstantin Kosatsjev.

Ifølge Kosatsjev begrunner norske myndigheter blokaden ved å vise til sanksjonene som er innført mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

Kosatsjev anklager Norge for å bryte internasjonale forpliktelser som er nedfelt i Svalbardtraktaten fra 1920.

Onsdag ble chargé d'affaires ved den norske ambassaden i Moskva, Solveig Rossebø, kalt inn på teppet i russisk UD der hun mottok en formell protest, opplyser departementet på sin hjemmeside.

Russland krever at problemet blir løst så raskt som mulig fra norsk side, og departementet påpekte overfor Rossebø at «uvennlige handlinger mot Russland uunngåelig vil føre til passende gjengjeldelsestiltak», heter det.

Nødsituasjon

E24 skrev tidligere i måneden at Norge hadde stanset en forsendelse med 7 tonn matvarer til de russiske gruvearbeiderne på Spitsbergen på Storskog grensestasjon. Derfra skulle matvarene kjøres til Tromsø og lastes om bord i et skip.

Sysselmester Lars Fause mottok 25. mai en protest på dette fra det russiske gruveselskapet i Barentsburg, som advarte om hvilken «nødsituasjon» det kunne resultere i for de rundt 400 russiske gruvearbeiderne på Svalbard.

Russlands ambassade i Oslo henvendte seg noen dager senere til Utenriksdepartementet og viste til at unntaksbestemmelsene i sanksjonsregimet blant annet omtaler matprodukter og legemidler.

Russlands generalkonsul på Svalbard, Sergej Gusjtsjin, opplyste tidligere onsdag til RIA Novosti at det nå pågår forhandlinger.

– Det pågår nå konsultasjoner mellom russisk og norsk side, både i Moskva og Oslo, om inntak av varer til Spitsbergen, sa han.