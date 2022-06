PST-sjefen: Matapour har vært IS-sympatisør

Zaniar Matapour ble observert på et serveringssted i Oslo sentrum klokken 16.10. Politiet ønsker flere tips om personer som har observert ham i tiden før skytingen.

NTB

PST-sjef Roger Berg sier at terrorsiktede Zaniar Matapour (43) tidligere har vært IS-sympatisør og støttet ideologien ekstrem islamisme.

– Vi har vært gjennom en periode med Islamsk stat (IS), Syria-aktivitet og fremmedkrigere. Han har sympatisert med IS og støttet den ideologien, ekstrem islamisme, i forbindelse med det, sier PST-sjef Roger Berg til Nettavisen, på spørsmål om hva som gjør at PST mener Matapour sympatiserer med terrororganisasjoner.

– Der har vi gjort et stort arbeid i PST med å kartlegge de som har reist til Syria og vi har hatt en del vi har fulgt opp. Han har vært en av dem som har sympatisert med det.

Zaniar Matapour er siktet for å ha drept to menn og såret ytterligere 21 personer i Oslo sentrum natt til lørdag.