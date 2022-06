Russlands ambassade om dataangrepet: Ingen forbindelse til russiske myndigheter

NTB

Den russiske ambassaden i Oslo avviser at russiske myndigheter er involvert i dataangrepet mot Norge.

Ambassaden skriver i en melding på Facebook at den egentlig synes det er upassende å kommentere handlinger begått av uidentifiserte personer som ikke har noen forbindelse til russiske myndigheter.

Ambassaden påpeker at Russland siden 2018 har hatt et nasjonalt koordineringssenter for datahendelser, som har ansvar for internasjonalt samarbeid om slike angrep.

– Informasjonen om samhandlingsprosedyrene med de ansvarlige russiske etatene ble flere ganger formidlet til den norske siden, men Norges myndigheter nektet å etablere faglige kontakter, heter det fra ambassaden.