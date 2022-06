PST: Kan bli mer synlig og væpnet politi framover – men ulike tiltak rundt om i landet

NTB

Trusselnivået nedjusteres, men er fortsatt høyt. Det kan bli ulike sikkerhetstiltak rundt om i landet i tiden framover.

Det sa PST-sjef Roger Berg på en pressekonferanse onsdag.

– Når det gjelder tiltak, er det politiet som vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes, det kan hende det blir varierte tiltak i de ulike politidistriktene, sier Berg.

– Man kan komme til å se mer uniformert og tungt bevæpnet politi og det kan bli ulike tiltak på ulike arrangementer framover nå, sier PST-sjefen.

Terrortrusselnivået er fortsatt på nivå 4, som er det nest høyeste og ett hakk over trusselnivået slik det var før masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

– Endringen skyldes to aspekter. Det ene er potensielle andre følgeangrep knyttet til angrepet i Oslo. Det andre er potensielle inspirasjonseffekter som angrepet kan ha på andre trusselaktører, sier PST-sjefen.

– Terror eller voldshendelser i Vesten kan vekke sterke følelser og inspirere andre til å gjennomføre lignende angrep, sier han videre.

Bakteppet er at en person åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub natt til lørdag. To personer ble drept, og over 20 ble såret. Zaniar Matapour (43) er siktet i saken, og prideparaden lørdag ble avlyst som følge av skytingen.