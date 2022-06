Politiet frigir nye bilder av terrorsiktede – vil avklare om han hadde medvirkere

NTB

Politiet jobber med å avklare om den terrorsiktede mannen hadde medvirkere før masseskytingen i Oslo. De frigir bilder og ber om flere tips i saken.

Terrorsiktede Zaniar Matapour (43) nekter fortsatt å la seg avhøre, selv om politiet har strukket seg langt. Politiet har tilbudt mannen å gjennomføre avhør uten opptak, men det har han fortsatt nektet.

Zaniar Matapour ble observert på et serveringssted i Oslo sentrum klokken 16.10. Politiet ønsker flere tips om personer som har observert ham i tiden før skytingen.

Et avhør av mannen er svært viktig i politiets etterforskning. Et sentralt spor er å avklare om han hadde medvirkere. Politiet er sikre på at han handlet alene på åstedet, men det er fortsatt uavklart om han fikk hjelp i planleggingen.

– Vi er så klart opptatt av det spørsmålet. Det er ikke avklart per nå. Så lenge det ikke er avklart, må vi forholde oss til det, og derfor har vi også lempet på kravene til avhør, uten at det har hjulpet, sier politiadvokat Børge Enoksen til NTB.

– Hvordan jobber dere med å avklare det spørsmålet?

– Det er en massiv etterforskning der en kombinasjon av video, telefoner og andre typer beslag i kombinasjon med vitneavhør forhåpentlig vil gi oss et svar på det, sier Enoksen.

Håper på avhør

Han vil ikke si om det er noe på siktedes telefon, datamaskiner eller lignende som kan gi svar på det spørsmålet.

Den siktede mannen har tidligere sagt at han frykter at videoopptak av ham blir manipulert. Nå har politiet tilbudt avhør uten lyd- og videoopptak, men siktede sier fortsatt nei.

– Vi har håp om at det kan gjennomføres avhør snart, sier Enoksen.

Han sier at det er svært viktig å få gjort avhør med den siktede for å avklare om han handlet alene eller hadde samarbeidspartnere.

– Vi har dannet oss et bilde av det som skjedde da handlingen skjedde. Vi er sikre på at siktede sto bak selve angrepet alene. Men vi har ikke fått avklart om han kan ha hatt medvirkende, om han har samarbeidet med andre i forkant, sier politiadvokaten.

Ber om tips

Politiet har gått ut med bilder av mannen på et serveringssted i Oslo tidligere på dagen fredag. Da hadde han på seg en blå T-skjorte. Da han ble pågrepet, hadde han den blå T-skjorta under en gul T-skjorte.

Overvåkingsbilder viser at mannen ankommer trikkestoppet på Tinghuset med 18-trikken fra Rikshospitalet og går av klokka 1.11.12. Klokka 1.12.57 blir det første skuddet avfyrt mot utestedet Per på hjørnet.

Politiet ber alle som var i området i tidsrommet skytingen skjedde, om å ta kontakt med politiet.

– Vi er fortsatt avhengig av tips, sa politiadvokat Børge Enoksen da han onsdag ettermiddag orienterte om etterforskningen av Oslo-skytingen.

Politiet har frigitt en rekke bilder fra overvåkningskameraer i Oslo lørdag kveld som viser at Zaniar Matapour tok 18-trikken ned til Oslo sentrum før han startet angrepet.

Videomateriale

Politiet vet at det er flere som har mobilopptak av selve hendelsen og andre relevante ting forut for skytingen. De ber alle som har dette, om å gå inn på politiets nettsider og laste opp filmen på tipsportalen.

– Hvis det ikke lykkes, ber vi om at dere oppgir navn og telefon, så kontakter vi dere og får innhentet videoene, sier Enoksen.

– Vi vet ikke med sikkerhet hvor han gikk på, men vi vet med sikkerhet at han gikk av på trikkestoppet klokka 1.11.12, sier Enoksen.

To personer ble drept, og 21 personer ble såret i hendelsen. Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub, som er populært blant skeive.