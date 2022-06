Terrorsiktede kom til åstedet med 18-trikken

NTB

Draps- og terrorsiktede Zaniar Matapour kom til de tre utestedene der det ble løsnet skudd med 18-trikken natt til lørdag.

På en pressekonferanse onsdag gikk politiet ut med flere opplysninger om terrorsiktede Zaniar Matapours (43) bevegelser fredag før skytingen.

Politiadvokat Børge Enoksen viste blant annet bilder av Matapour ikledd en blå T-skjorte på et serveringssted klokka 16.10 fredag ettermiddag.

– Han ble pågrepet i en gul T-skjorte, med denne blå T-skjorta under den gule, så det kan være viktig at vi går ut med opplysningen om at han hadde en blå T-skjorte på seg tidligere på dagen, fortalte Enoksen.

Politiadvokaten fortalte også at etterforskningen har avdekket at terrorsiktede natt til lørdag ankom trikkestoppet ved Oslo tinghus, rett ved de tre utestedene hvor det ble løsnet skudd, med 18-trikken fra Rikshospitalet.

– Vi vet ikke med sikkerhet hvor han gikk på, men vi vet med sikkerhet at han går av på trikkestoppet klokka 01.11,12, sa Enoksen.

– Han forlater trikken og går mot åstedet med en bag, vi har registrert ut fra etterforskningen at første skudd løsnes 01.12.57, sa han videre.