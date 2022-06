Alle over 75 år anbefales en ny oppfriskningsdose med coronavaksine

NTB

Med oppstart fra 1. juli anbefales nå alle over 75 år å ta en ny oppfriskningsdose med coronavaksine. Sykehjemsbeboere og personer over 80 prioriteres.

– Overvåkingen vår viser at smitten øker. Vaksinasjon er fremdeles hjørnesteinen i regjeringens beredskap, og vi har sørget for å ha nok tilgjengelig vaksine. Det er lenge siden de eldste fikk forrige oppfriskningsdose. Derfor er det behov for å vaksinere de mest sårbare innbyggerne våre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding