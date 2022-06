Moxnes anklager Nato for å ofre kurderne

NTB

Rødt-leder Bjørnar Moxnes retter tungt skyts mot Nato, som han mener har presset Sverige og Finland til å inngå en skriftlig avtale med Tyrkia.

– Nato og Stoltenberg ofrer kurderne, sier Rødt-lederen etter at det tirsdag ble kjent at Sverige og Finland har inngått en avtale med Tyrkia.

Der går tyrkerne med på å heve sitt veto mot svensk og finsk medlemskap i Nato i bytte mot en rekke innrømmelser fra de to nordiske landene.

Gir flere løfter

– Avtalen viser hvordan det autoritære, tyrkiske regimet effektivt bruker sin vetomakt i Nato til å presse fram støtte til brudd på menneskerettighetene, ikke minst overfor kurdere, sier Moxnes.

Finland og Sverige har blant annet lovet at de ikke skal støtte det kurdiske partiet PYD og dets væpnede gren YPG. Det samme gjelder organisasjonen som Tyrkia kaller FETÖ.

I tillegg bekrefter Finland og Sverige at de ser på den kurdiske gruppen PKK som en ulovlig terrororganisasjon.

– Risikerer tortur

Moxnes anklager Tyrkia og Nato for å ha presset Sverige og Finland til å inngå en skriftlig avtale med landet som har fengslet flest journalister i verden det siste tiåret.

– Nato selger ut kurderne som hjalp oss å slå IS. Mennesker risikerer nå å bli utlevert til tortur, sier Moxnes.

– Det bør være tydelig for alle og enhver at Nato ikke er noe verdifellesskap av demokratier, men at alliansen tvert imot fungerer som et instrument for autoritære regimer som vil diktere politikken i nordiske og andre medlemsland, sier han.