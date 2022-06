VG: FHI anbefaler fjerde dose med coronavaksine

NTB

FHI har levert nye vaksineanbefalinger til regjeringen. De anbefaler en fjerde dose mot coronaviruset, ifølge VG.

Etter det VG kjenner til, åpnes det for at alle over 75 år får tilbud om et nytt stikk fra 1. juli.

Avisen skriver også at det anbefales at de fra 65 år og oppover tilbys en fjerde dose fra 1. september. Det samme gjelder alle som er 18 år og oppover i risikogruppene.