Riksadvokaten: Alle på broa til Helge Ingstad handlet uaktsomt

NTB

Hele brobesetningen på seks på Helge Ingstad handlet uaktsomt før forliset, mener Riksadvokaten

Tirsdag ble Forsvarsdepartementet ilagt en foretaksstraff på ti millioner kroner etter havariet med KNM Helge Ingstad. Forsvarsdepartementet vedtok forelegget samme dag.

I Riksadvokatens begrunnelse for foretaksstraffen heter det at brobesetningens samlede atferd må karakteriseres som uaktsom, skriver Bergens Tidende.

Forsvaret burde hatt en rekke tiltak på plass for å forhindre ulykker som Helge Ingstad-havariet, ifølge Riksadvokaten. Spesielt trekkes det fram at det var lite erfaring i alle ledd blant de seks personene som var på broen under ulykken.

En sentral utkikksposisjon sto blant annet ubemannet i en lengre periode som følge av spisepauser.

Natt til torsdag 8. november 2018, klokken 4.01, kolliderte KNM Helge Ingstad med tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Fregatten til 4,3 milliarder kroner sank etter kollisjonen.

Vaktsjefen om bord på KNM Helge Ingstad er den eneste som tiltales av fire enkeltpersoner som politiet tok ut siktelse mot etter kollisjonen.

Rettssaken starter 16. januar 2023 og Hordaland tingrett har satt av åtte uker til behandlingen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sa den tiltaltes forsvarer, advokat Tom Sørum, til NTB da tiltalen ble kjent.