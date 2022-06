Knøttsmå fergesamband blir gratis fra 1. juli

NTB

Regjeringen gir gratis ferge til ytterkantene av distriktene, men tar også demokratiske rettigheter fra nær en tredel av innbyggerne i Longyearbyen fra 1. juli.

Det er en miks av gode og dårlige nyheter blant revideringer som trer i kraft 1. juli.

På den gode siden kan man trygt notere at Senterpartiet har fått gjennomslag for gratis ferge over hele landet. Dette er veldig viktig for dem som bor langt fra tung infrastruktur, men gjelder langt fra på alle strekninger. Trafikkgrunnlaget må være under 100.000 biler hvert år før det kan regne subsidier over lokalfergen di.

Mister demokratiske rettigheter over natta

Tunge røster mener det er mer oppsiktsvekkende at «nynasjonalismen» innføres på Svalbard » fra 1. juli. Spørsmålet stilles av Arne O. Holm, tidligere redaktør for Svalbardposten, nå sjefredaktør i avisen High North News.

Det han kaller nynasjonalisme handler om at en tredel av innbyggerne i internasjonale Longyearbyen mister retten til å stemme ved lokalvalget. Mange ulike nasjonaliteter bor i Longyearbyen, og det lages nå et kafkaaktig system der utlendinger må bo et år i Norge før de er kvalifisert til å få stemmeretten tilbake, påpeker han.

Flyplassavgiften er tilbake

Skal du ut og fly etter 1. juli kan du hilse på en gammel bekjent. Flypassasjeravgiften er tilbake etter koronaferien. Nå må du ut med 80 kroner ekstra hver gang du skal fly.

Det innføres en elavgift for landbasert vindkraft. Avgiften blir på 1 øre per kilowatt. Det er staten som krever inn pengene, men vertskommunene som får denne avgiften.

For de aller fleste strømkunder innføres fra 1. juli den nye modellen for nettleie som ble utsatt tidligere i år.

Brukervennlig studieinfo

På den gode siden kan også noteres at det blir mer brukervennlig, og helt automatisk å hente ut opplysninger fra utdanningsinstitusjoner om studiested. Dette vil gjøre det atskillig lettere for utlendinger som sliter med å dokumentere egen utdanning.

1. juli trer også endringen i straffeloven der politiet pålegges å la være å slå ned på mindre narkotikabruk. Det skal ikke reageres på narkotikakvanta på mindre enn 5 gram heroin. Alle landets kommuner pålegges å ha en rådgivende enhet for russaker fra 1. juli.

Får lese regjeringsprotokoller

Sivilombudsloven endres slik at Sivilombudet nå får tilgang til regjeringsprotokoller i sine tilsyn.

Allerede fra 24. juni fikk politiet lov til å forlange koronatest av personer som skal uttransporteres fra Norge. Regjeringen innfører et tilsyn som skal kontrollere tilstanden for mindreårige asylsøkere. Det er Statens helsetilsyn som skal ha de overordnede og farlige ansvaret for tilsynet.

Regjeringen innfører også en ny åpenhetslov for de aller rikeste. Stiftelser som har salgsinntekter på over 70 millioner kroner, pålegges å rapportere salgsinntektene til skattemyndighetene. Det inntrer også en rapporteringsplikt for stiftelsene når de har mer enn 50 ansatte eller har en balanse i regnskapene på 35 millioner kroner.

Under pandemien steg prisene på byggevarer til værs. Nå er frykten for råstoffmangel så stor at byggevarebedriften Byggwell på sine nettsider varsler prisstigninger på opptil 12 prosent fra 1. juli.