En av tre unge har aldri lest Bibelen

En tredel av dem under 30 sier de aldri har lest Bibelen. Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene / NTB

NTB

En tredel av alle under 30 år har aldri åpnet en bibel, viser en undersøkelse. Bibellesingen faller samtidig som det blir flere ikke-religiøse, sier sosiolog.

Religionssosiolog Erlend Hovdkinn Fonn ser sammenhengen mellom det at færre regner seg som religiøse og at færre leser Bibelen. Samtidig sier han til Vårt Land – som har bestilt undersøkelsen fra Norstat – at det også er noen ikke-religiøse som er nysgjerrige og har interesse av å lese Bibelen.

Samtidig påpeker Fonn at mange stiller seg likegyldige til religion og at noen vil unngå Bibelen fordi de føler den er utdatert og har gamle kjønnsroller. Han sier det ikke trenger å være problematisk at ikke flere unge har lest Bibelen.

– Det kommer an på øyet som ser, sier religionssosiologen: Han minner også om at man lærer om religion på andre måter i dag enn før, blant annet ved at det er mer oppmerksomhet rundt levd religion enn religiøse tekster.

Konstituert generalsekretær Anne Mari Schiager Topland i Bibelselskapet snur på tallene og er positiv til at to av tre unge sier de har lest i Bibelen.

Andelen som ikke har lest Bibelen faller med stigende alder. i aldersgruppen 30–39 år svarer 20 prosent at de ikke har lest Bibelen. 11 prosent av folk i 40-årene svarer det samme, mens 13 prosent av dem over 50 ikke har lest kristendommens hellige tekst.