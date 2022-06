Politiet håper å få avhørt siktede i masseskytingen onsdag

To menn ble drept i skytingen mot utestedene Per på hjørnet og London Pub. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Zaniar Matapour (43), som er siktet etter masseskytingen i Oslo i helgen, er ikke blitt avhørt tirsdag, men politiet håper å få det til onsdag.

Mannen har så langt nektet avhør, men tirsdag sa hans forsvarer John Christian Elden til NTB at det var dialog med politiet om dette. Politiet beskriver dialogen med forsvareren til den siktede som god.

De håper å få gjennomført et avhør onsdag.

– Jeg håper på det samme, men det er nå engang slik at ingen behøver å forklare seg om de ikke ønsker det, skriver Elden i en tekstmelding til NTB tirsdag kveld.

Medforsvarer Bernt Heiberg møtte den siktede mannen tirsdag.

– Siktede trenger noe tid for å vurdere om han skal gå i avhør. Avhør i kveld har derfor ikke vært mulig, men vi fortsetter dialogen med politiet i morgen, sier Heiberg til NTB.

Rettspsykiatrisk arbeid

– Arbeidet med en rettspsykiatrisk vurdering av siktede er i gang, og vi har vært i dialog med aktuelle rettspsykiatere, opplyser politiet i en pressemelding tirsdag kveld.

Til nå er det gjort 116 vitneavhør og innhentet og gjennomgått minst like mange beslag blant annet i form av video, ifølge politiet.

– Politiet har fått inn mange tips, men har fortsatt behov for flere, spesielt observasjoner i forkant av skytingen. Politiet vurderer fortløpende om det er hensiktsmessig å gå ut med bilder av siktede i denne forbindelse, men venter foreløpig med det, heter det i pressemeldingen.

To drept og mange skadd

Kåre Arvid Hesvik (født i 1962) og Jon Erik Isachsen (født i 1968) ble drept da 43 år gamle Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til søndag.

Ti personer ble alvorlig skadd og elleve lettere skadd.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger, og han er varetektsfengslet i fire uker, de to første underlagt full isolasjon.

Viktig avhør

Den terrorsiktede mannen har nektet avhør så lenge politiet gjør opptak. Begrunnelsen er at han frykter at opptakene vil bli manipulert.

I helgen omtalte Elden det som en fastlåst situasjon. Politiet har imidlertid åpnet døra på gløtt for å gjøre avhør uten opptak. Retningslinjene fra Riksadvokaten sier at det skal gjøres opptak av avhør så langt det lar seg gjøre.

Avhøret av mannen er svært viktig i politiets etterforskning, blant annet for å avklare om han handlet alene eller ikke.

I etterkant av angrepet er trusselnivået blitt hevet til øverste nivå. Terrortrusselen omtales som ekstraordinær.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har gått langt i å slå fast at det dreier seg om et terrorangrep. Elden har advart mot å trekke slutninger i en så tidlig fase av etterforskningen.

PST frykter nye angrep

PST uttalte tirsdag at de frykter nye angrep, enten fra lignende miljøer eller fra andre ekstremistiske miljøer.

– Vi er alltid veldig påpasselige med at det kan være en fare for en smitteeffekt etter et terrorangrep, sier seniorrådgiver Anett Aamodt i PST til NTB.

– Det vi er redde for da i første omgang, er at det skal være til inspirasjon for andre. Så er vi også bekymret for at det kan være motreaksjoner fra andre miljøer, sier hun.