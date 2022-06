Kvinne overlevde drukningsulykke på Jæren

NTB

En kvinne i 50-årene har det etter forholdene bra etter å ha fått hjerte- og lungeredning i forbindelse med en drukningsulykke i Brusand på Jæren.

Politiet meldte i 19-tida at de rykket ut på en drukningsulykke. Ti minutter seinere oppdaterte de med at kvinnen nå puste selv og at luftambulansen var på vei til stedet.

Det var en kvinne i 50-årene som var involvert i ulykken. Det går etter forholdene bra med henne etter hjerte- og lungeredning, opplyser politiet til Jærbladet.

Stavanger Aftenblad skriver at kvinnen var ute i vannet sammen med ektemannen Karwan Ahmed da de havnet i sterk strøm. Ahmed forteller at han fikk signalisert til land at de trengte hjelp.

Svogeren Rebwar Saman la på sprang.

– Jeg styrtet uti vannet, svømte ut til henne for harde livet. Ved hjelp av en annen badegjest fikk vi henne på land, sier han til Aftenbladet.

Kvinnen ble fløyet til Stavanger universitetssjukehus.

– Nå skal jeg reise til sykehuset og se til henne. Jeg vet at hun har det bra, sier ektemannen.