Høyre-topp ut mot at pride ble avlyst

NTB

Det er uholdbart hvis nordmenn over tid frarådes å utøve sin ytringsfrihet, mener Høyres Peter Frølich etter at politiet har gitt råd om å avlyse pride.

Frølich er leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Han sier til TV 2 at han har forståelse for at politiet står i en vanskelig og uoversiktlig situasjon.

– Men i Norge kan ikke politiets ressurser diktere hvordan vi ønsker å uttrykke sorg, sinne eller samhold. De må tilpasse seg, koste hva det koste vil, sier Frølich.

Han sier at han er sikker på at det er et bredt flertall på Stortinget for å gi politiet mer ressurser hvis det er det som mangler.

SVs Andreas Sjalg Unneland ber om en redegjørelse fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Hun har allerede varslet at hun vil stille i et hastemøte med Oslo-politikere om situasjonen.