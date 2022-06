Oslo-skytingen: Kåre Arvid Hesviks bisettes i Høvik kirke neste uke

NTB

En av drepte etter Oslo-skytingen natt til lørdag 25. juni, Kåre Arvid Hesvik, bisettes i Høvik kirke torsdag 7. juli.

Kåre Arvid Hesvik ble født i 1962. Han er ett av ofrene etter skyteepisoden i Oslo forrige uke. Bisettelsesseremonien i Høvik kirke er er et personlig farvel for familie og venner, opplyser gravferdskonsulent Thomas Johannesen hos Jølstad begravelsesbyrå.

Natt til lørdag forrige uke ble Kåre Arvid Hesvik og Jon Erik Isachsen drept og over 20 personer skadd da en person avfyrte en rekke skudd mot to utesteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum. Zaniar Matapour (43) er siktet i saken.