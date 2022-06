Over 1.000 flyteriggansatte kan gå ut i streik fra midnatt

Industri Energi har varslet plassfratredelse for over 1.000 medlemmer dersom ikke meklingen mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) fører fram.

NTB

1.060 flyteriggansatte går onsdag ut i streik dersom ikke meklingen mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) om flyteriggavtalen ikke fører fram.

Meklingen startet mandag hos Riksmekleren i Oslo etter at det ble brudd i forhandlingene 19. mai.

Frist for å komme til enighet er midnatt.

– Hovedkravet vårt er økt kjøpekraft. Samtidig skal vi ha et fundament som sikrer at denne bransjen er konkurransedyktig i kampen om arbeidskraften, sa forbundsleder Frode Alfheim, sier leder forhandlingene for Industri Energi.

Industri Energi har varslet plassfratredelse for 1.060 medlemmer. Streikeuttaket vil i utgangspunktet ikke ramme produksjonen på norsk sokkel.

Flyteriggavtalen omfatter cirka 4.300 Industri Energi-medlemmer.