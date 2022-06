Kvinne i 40-årene døde etter ulykke i Trøndelag

NTB

En kvinne i 40-årene døde på sykehus mandag kveld etter en frontkollisjon i Orkland tidligere på dagen.

To personbiler og et vogntog var involvert i ulykken på fylkesvei som skjedde 65 i Orkland like i nærheten av Vormsund.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 17.38.

Etterforskningsleder Randi Fagerholt opplyser til Adresseavisen at den omkomne etterlater seg tre barn. Kvinnen i tidlig 40-årene ble fraktet med kritiske skader til St. Olavs hospital hvor hun ble bekreftet død på mandag kveld.

Ifølge politiet kolliderte to personbiler, og deretter traff den ene bilen et vogntog. Føreren av den andre personbilen, en mann i 70-årene, er fratatt førerkortet. Politiet mener han har kommet over i feil kjørefelt.