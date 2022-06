Drosjesjåfør i Bærum dømt for overgrep

NTB

En drosjesjåfør fra Bærum er i Ringerike, Asker og Bærum tingrett dømt til sju måneders fengsel for å ha forgrepet seg på en jente under en kjøretur i fjor.

Drosjesjåføren, en mann i 50-årene, mister også retten til å kjøre drosje for alltid, skriver NRK. I tillegg må mannen betale offeret 150.000 kroner i erstatning.

Ifølge dommen forgrep mannen seg seksuelt på en 17-åring han kjørte hjem etter en bytur i fjor.

Mannen nektet straffskyld da saken var oppe for retten. Retten trodde ikke på sjåførens forklaring og trekker blant annet fram at mannen har forklarte seg ulikt i retten sammenlignet med hva han gjorde til politiet.

I dommen skriver retten at mannens troverdighet ikke styrkes av at et vitne har forklart at hun tidligere har hatt en lignende hendelse med samme sjåfør.