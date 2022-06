Paradise Hotel-vinner dømt til fengsel for voldtekt

NTB

Paradise Hotel-vinner Markus Nikolai Grønberg (23) er dømt til fire år og fem måneder fengsel i lagmannsretten. Dette er den samme straffen som tingretten avsa.

– Min klient er dypt skuffet over dommen og uenig i resultatet da det i stor grad bygger på en troverdighetsvurdering. Vi vil nå gå grundig gjennom dommen for å vurdere om det er grunnlag for anke til Høyesterett, sier forsvarer Heidi Reisvang til VG.

Grønberg ble domfelt for å ha forgrepet seg på en mindreårig jente. Hendelsen skjedde sommeren 2019.

I tillegg til fengselsstraffen på fire år og fem måneder, ilegges mannen et erstatningskrav på 250.000 kroner. I tingretten var erstatningsbeløpet på 170.000 kroner.

– Når det gjelder oppreisningsnivået ble fornærmede tilkjent et høyere erstatningsbeløp enn i tingretten fordi Høyesterett i mai i år justerte oppreisningsnivået. Nivået tar nå høyde for den generelle prisutvikling i samfunnet, ved å knytte erstatningsbeløpet til grunnbeløpet i folketrygden. Reelt sett har oppreisningen gått ned år for år de siste ti årene, og nå tar den igjen dette fallet i pengeverdien. Det er altså ikke noen dramatikk i dette, sier Reisvang.

Den aktuelle sesongen Grønberg deltok i ble spilt inn våren 2021, og ble vist på Viaplay samme sommer. Grønberg innrømmet i retten før jul at han løy til produksjonsselskapet og ikke informerte dem om at han var under etterforskning.

Samme dag som dommen fra tingretten ble avsagt, ble den aktuelle sesongen fjernet fra strømmetjenesten.