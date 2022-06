Politiet ber om fire ukers varetekt for terrorsiktede Zaniar Matapour

NTB

Politiet ber om at den siktede etter skytingen i Oslo natt til lørdag, Zaniar Matapour (43), varetektsfengsles i fire uker.

– Siktede er begjært varetektsfengslet i fire uker, sier politiadvokat Ingvild Myrold til NTB.

Hun sier at de har bedt om at Matapour får brev- og besøksforbud i fire uker og fullstendig isolasjon i to uker. I tillegg ber de om medieforbud i to uker.

Det var natt til lørdag 25. juni at det ble løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og London pub, som er populært blant skeive, ved C.J. Hambros plass ved Oslo tinghus. Skytingen startet i 1.15-tida, og gjerningsmannen ble pågrepet av politiet klokka 1.19. To personer ble drept i angrepet.