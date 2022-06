Ni personer til sykehus etter å ha blitt eksponert for syre på industrianlegg på Fosen

NTB

Ni personer som ble eksponert for potensielt skadelig gass på et industrianlegg på Fosen i Trøndelag mandag, er sendt til sykehus.

Politiet opplyste om uhellet, som skjedde på Vanvikan på Fosen, like før klokken 12 mandag.

Da ble det meldt at 60 personer var evakuert og 38 eksponert for potensielt skadelig gass etter en uheldig blanding av syre og klor på et industrianlegg på Fosen i Trøndelag.

Like før klokken 13.30 skriver politiet i Trøndelag på Twitter at ni personer fraktes til St. Olavs hospital, tre av dem i luftambulanse.