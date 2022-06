Erna Solberg: – Det skal ikke være farlig å være skeiv i Norge

NTB

I Norge skal alle ha friheten til å være dem de vil og elske hvem de vil, slår Høyre-leder Erna Solberg fast.

Solberg tror homobevegelsen kommer til å stå sterkere enn noen gang etter masseskytingen mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til lørdag.

– Vi har all grunn til å være sinte, og jeg forstår at mange er redde, sa Solberg da Høyre holdt sin årlige oppsummering foran sommeren mandag.

Ber PST vurdere kriterier

Den skulle egentlig handle om Høyres gjennomslag gjennom ni måneder i opposisjon, og sammen med Høyre-nestleder Henrik Asheim stilte Solberg med en skryteliste på 13 punkter.

I stedet ble helgens angrep et dystert hovedtema. To menn i 50- og 60-årene ble drept og over 20 skadd da norsk-iraneren Zaniar Matapour (43) skjøt mot de to pubene.

– Det er for tidlig å si om gjerningsmannen kunne vært stoppet, sier Solberg, men peker samtidig på at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har hatt gjerningsmannen i kikkerten siden 2015.

Også mannen bak Kongsberg-angrepet i fjor høst var kjent for PST. Nå må PST gå gjennom sine kriterier for å vurdere voldspotensialet hos personer de følger med på, mener Solberg.

– Det er bra at justisministeren har varslet gransking, sier hun.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) varslet mandag at det vil bli gjennomført en evaluering av PST og politiet etter masseskytingen.

Styrke arbeid mot hatkriminalitet

Solberg ber også regjeringen følge opp arbeidet mot hatkriminalitet som hennes egen regjering satte i gang.

– Dette arbeidet må styrkes og videreføres, særlig i ulike minoritetsmiljøer. For det er dessverre der problemet er størst, sier hun og peker på ulike muslimske og religiøse miljøer.

London pub er et populært sted for skeive, og Solberg var tidlig ute med å betegne angrepet som et angrep på homobevegelsen. De to som ble drept, satt imidlertid på puben Per på hjørnet, som har et annet klientell.

Solberg holder likevel fast ved karakteristikken.

– Opplevelsen gjør at dette oppleves som et angrep på homobevegelsen. Det oppleves som et angrep mot kjærligheten, sier hun.

Forbud mot homoterapi

I forrige uke sendte regjeringen et lovforslag om å forby konverteringsterapi – også kalt homoterapi – ut på høring.

Solberg sier hun i prinsippet er for et forbud mot konverteringsterapi, men kritiserer regjeringen for ikke å definere grensene for hva slik terapi er i forslaget.

– Det er en vanskelig balansegang å trekke grenser mellom konverteringsterapi og samtale eller sjelesorg, sier hun.

Da hennes regjering la fram et lovforslag om det samme, fikk de kritikk for at forslaget var for svakt for å bekjempe konverteringsterapi.

Hvordan Høyre vil stille seg til forslaget som nå ligger på bordet, må vente til saken ender i Stortinget.

– Vi skal høre på høringsuttalelsene, men intensjonen i forslaget er vi enig i, sier hun.

Vil ikke reversere reverseringer

Trille terningkast over den nåværende regjeringen, vil hun imidlertid ikke.

– Nei, det synes jeg er ganske usaklig, sier hun, men føyer til at regjeringen etter hennes mening går i feil retning på flere punkter.

Hun peker særlig på at regjeringen bruker mye tid og penger på å reversere forgjengernes politikk – for eksempel når det gjelder kommune- og fylkessammenslåinger.

Noe slikt vil ikke Høyre gjøre om de får makten igjen, understreket Solberg.

– Det å reversere reverseringer, sånn kan vi ikke holde på! Vi må se framover og jobbe med nye saker, sier hun til NTB.

Hennes fremste kritikk av regjeringen går på pengebruken. Solberg mener regjeringen øker varige utgifter, samtidig som de kutter i investeringer.

– Det er greit å ta ned aktiviteten når det er mangel på arbeidskraft. Hadde de holdt det stramt i andre deler av budsjettet – men det gjør de ikke, sier hun.