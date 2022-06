NTB

Islamsk Råd Norge fordømmer masseskytingen i Oslo natt til lørdag. Gjerningspersonens handling er fullstendig i strid med islamsk lære, mener organisasjonen.

– Som paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn fordømmer IRN angrepet på det sterkeste og tar totalavstand fra drap på uskyldige menneskeliv, skriver Islamsk Råd Norge (IRN) i en pressemelding mandag.

Det blir spekulert på om målet for gjerningsmannen var å ramme det homofile miljøet. I meldingen skriver IRN at de tar sterkt avstand fra homohat, og står sammen med resten av befolkningen i sorgen.

– Islam tillater ikke å ta livet av uskyldige mennesker – om de så er homofile eller heterofile. Gjerningspersonens handling har ingen rot i islam og er fullstendig i strid med islamsk lære.

Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter å ha åpnet ild mot to utsteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum natt til lørdag. To menn ble drept og 21 personer skadd i skytingen.

Skytingen har skapt frykt i det homofile samfunnet.

– Få andre enn muslimer vet hvordan det er å bli utsatt for stigmatisering, hatkriminalitet og terrorangrep, og hvilken frykt dette skaper blant oss. Vi har derfor stor empati med det skeive samfunnet. Homofile skal, i likhet med alle andre, føle seg trygge i Norge, skriver IRN.

– Våre kondolanser og dypeste medfølelse går til de skadde og pårørende, står det i meldingen.