Elden: Spekulasjoner om motiv bak Oslo-skytingen er kun egnet til å skape frykt

NTB

Spekulasjoner i motivet bak masseskytingen mot festende mennesker i Oslo natt til lørdag, er kun egnet til å skape frykt blant folk, mener John Christian Elden.

– Verken jeg eller andre kan trekke konklusjoner allerede nå. Spekulasjoner om dette er kun egnet til å skape frykt i befolkningen, skriver forsvareren til Zaniar Matapour (43), advokat John Christian Elden, i en tekstmelding til NTB.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub, som er populært blant skeive. Hans kontakt med Arfan Bhatti og et ytterliggående islamistisk nettverk, og at skytingen fant sted under feiringen av Pride, er blitt brukt til å underbygge påstander om at motivet kan være å finne i hat mot homofile og en ekstrem islamistisk ideologi.

– Det er et objektivt faktum at angrepet ikke startet mot London eller Pride, og at de drepte så langt jeg vet, ikke har med Pride å gjøre. Om det til tross for dette er relevant å snakke om hat eller terror, må etterforskningen vise, skriver Elden.

Hans klient har så langt nektet å la seg avhøre inntil politiet går med på hans krav om at et avhør skal filmes og publiseres offentlig uredigert. Han har derfor selv ikke gitt uttrykk for hva som var motivet.