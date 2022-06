Helseansatt oppsagt etter journalsnoking – kan ha pågått i flere år

NTB

En ansatt i Helse Bergen fikk i forrige uke sparken og ble politianmeldt for snoking i pasientjournaler, Dette kan ha pågått i flere år, ifølge Helse Bergen.

I en avviksmelding sendt til Datatilsynet kommer det fram at journalsnokingen kan ha gå tilbake til 2019, skriver Bergensavisen.

– Det ser ut til at vedkommende har slått opp i journaler over lengre tid, men det gjenstår å avklare nøyaktig tidsrom nærmere. Omfanget ser ut til å være betydelig, og saken er alvorlig, sier politifullmektig Nathalie Christensen i Vest politidistrikt. Politiet etterforsker saken som et brudd på helsepersonelloven.

Christensen sier etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase, og hun kan ikke si hvor mange pasienter som kan være berørt.

Helse Bergen oppdaget i februar at en ansatt så på pasienters person- og helseopplysninger uten at dette var nødvendig for jobben.

– Det var et alvorlig avvik, som ble meldt inn, og vi har siden jobbet med å kartlegge saken, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen. Han sier alle som er berørt, vil bli kontaktet direkte og få ytterligere informasjon om oppslagene som er gjort i journalene.

Statsforvalteren i Vestland har åpnet tilsyn med Helse Bergen og den tidligere ansatte.

Helse Bergen tror ikke opplysninger fra journalene har blitt lagret eller delt videre med andre.