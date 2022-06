Bred enighet om å heve pensjonsalderen

Høyre-nestleder Henrik Asheim er blant dem som er positive til forslaget om å heve pensjonsalderen. Foto: Torstein Bøe / NTB Les mer Lukk

NTB

Det ligger an til flertall på Stortinget for å heve pensjonsalderen. De fleste partiene er for en endring, men Rødt og SV er skeptiske.