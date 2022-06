Flykonflikten gjør at pasienter kan gå glipp av kreftmedisin

NTB

Mange pasienter risikerer å gå glipp av medisiner og behandlingstimer som følge av flykonflikten. Verst er det for pasientene i Nord-Norge.

– Livsviktige diagnoser og behandling står i fare, sier direktør i IFE Radiofarmasi, Erik Flatmark til NRK.

Selskapet importerer og distribuerer radiofarmaka til norske sykehus. Det er medisiner som inneholder en radioaktiv del, som benyttes innen avansert diagnose og behandling av kritisk syke pasienter.

På grunn av den korte holdbarheten, fraktes som regel disse medisinene med fly innad i Norge.

I Sør-Norge kan noen av medisinene fraktes med bil, men i nord er avstandene for store.

IFE bruker det SAS-eide selskapet Trust Forwarding for å frakte medisinene. De har sendt en søknad til NHO luftfart om dispensasjon fra lockouten som ble iverksatt ved midnatt lørdag, men SAS sier at de foreløpig ikke har fått svar. Neste leveranse som skal sendes til Nord-Norge, er 29. juni.

Mange pasienter kommer seg heller ikke til behandling som følge av flykonflikten mellom NHO og Norsk Flytekniker Organisasjon.

– Mandag morgen er det bestilt 86 flyreiser med Widerøe til sykehus i Finnmark som ikke kan gjennomføres, sier medisinsk ansvarlig Harald Sunde ved Finnmarkssykehuset.

Han sier at de vil forsøke å frakte noen av pasientene med bil, men at det ikke er forsvarlig for alle.