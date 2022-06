Økokrim-ansatte flytter inn hos PST

NTB

Økokrim og PST inngår et nytt og enda tettere samarbeid for å avdekke og etterforske terrorfinansiering.

– Vi har jobbet tett med PST i mange år på finansetterretning, men nå ser vi et behov for å styrke dette samarbeidet, særlig på bakgrunn av tiden vi er inne i, med den krevende sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Derfor har vi besluttet å sette av noen ressurser for at disse miljøene skal jobbe fysisk sammen, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til Dagens Næringsliv.

Samarbeidet betyr at flere Økokrim-ansatte flytter inn hos Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Verken Økokrim eller PST vil si hvor mange personer som omfattes av den nye satsingen.

– Tanken er at hvis man sitter i samme bygg, så jobber man gjerne bedre. At man gjerne har ulik tilnærming til problemstillingene, gjør også at vi får en bedre samlet kompetanse, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

Samarbeidet kom i stand før masseskytingen i Oslo natt til lørdag. Hendelsen etterforskes som et terrorangrep.

– Vårt samarbeid gjelder først og fremst terrorfinansieringsspørsmål, men det betyr ikke at disse miljøene ikke har betydning for arbeidet med å avdekke trusler knyttet til situasjonen i Ukraina som treffer Norge, sier Lønseth.