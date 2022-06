Stor markering på Rådhusplassen mandag kveld etter masseskytingen

Flere hundre mennesker samlet seg til en spontan solidaritetsmarkering etter at den opprinnelige prideparaden ble avlyst som følge av skyteepisoden mot London Pub natt til lørdag. Nå melder Oslo Pride og Oslo kommune at det skal holdes en markering på Rådhusplassen mandag kveld.

NTB

Den skeive bevegelsen holder en stor solidaritetsmarkering på Rådhusplassen mandag kveld etter skytingen i Oslo natt til lørdag.

Markeringen vil skje klokka 19.30, og det vil bli musikalske innslag og taler, melder NRK. Markeringen er godkjent av politiet.

Etter skytingen natt til lørdag, der to personer ble drept og 21 personer ble skadd, ble årets Pride-parade i Oslo avlyst. Avlysningen skjedde etter blant annet råd fra politiet.

Likevel dannet det seg et spontant Pride-tog på Grønland lørdag ettermiddag. I toget ble det ropt «we’re here, we’re queer, we won’t disappear».

– Vi trenger å samles

Lederen i Oslo Pride, Inger Kristin Haugsevje, sier til kanalen at hele den skeive bevegelsen har samlet seg og hatt møter i dag, og at de vil holde en solidaritetsmarkering mandag på Rådhusplassen.

– Arrangementet på Rådhusplassen skjer fordi den skeive bevegelsen har et behov for å samles og for å vise at vi står sammen etter de tragiske hendelsene natt til lørdag, skriver Oslo Pride i en pressemelding.

Arrangementet mandag 27. juni foregår på dagen for markeringen av Stonewall-opprøret, som regnes som starten på Pride.

Haugsevje oppfordrer folk til å ta med seg flagg og de parolene de hadde tenkt å gå i pride-toget med lørdag. Arrangementet er ikke et nytt Pride-tog, men en solidaritetsmarkering.

Johansen oppfordrer Oslo-folk til å komme

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forsikrer overfor NRK at arrangementet vil være trygt.

– Jeg vil virkelig oppfordre Oslo-folk til å komme hit. Det er en solidaritetsmarkering, og vi vil slå ring rundt det skeive miljøet.

Johansen mener at Oslo skal våre en åpen, raus og inkluderende by.

– Så i morgen blir det en veldig viktig politisk markering som den skeive bevegelsen arrangerer. Vi støtter selvfølgelig opp om det, legger han til.